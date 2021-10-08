الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية ونافالنى وتونبيرج مرشحون لجائزة نوبل للسلام

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

تعلن لجنة جائزة نوبل النرويجية اليوم الجمعة عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2021، حيث أن منظمة الصحة العالمية تبدو المرشح الأوفر حظا لنيل الجائزة المرموقة لاستجابتها لجائحة كوفيد.19-
 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، تحافظ مؤسسة نوبل على سرية أسماء المرشحين على مدار 50 عاما حتى الآن، لكن القائمين على ترشيح الأفراد لهم الحرية في الكشف عن اختياراتهم.


ومن المعروف أن المعارض الروسي المسجون من الكرملين أليكسي نافالني وزعيمة المعارضة البيلاروسية المنفية سفيتلانا تيخانوفسكايا والناشطة في مجال المناخ السويدية جريتا تونبيرج من بين 234 شخصًا تم ترشيحهم.


وكان هناك 95 منظمة أيضا ضمن القائمة، من بينها منظمة الصحة العالمية وحركة "حياة السود مهمة" وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومراسلون بلا حدود.
 

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة  في أوسلو الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش).
 

وبلغ إجمالي عدد المرشحين للجائزة هذا العام 329 مرشحا، ثالث أعلى عدد منذ عام .1901 وكان الرقم القياسي لأكبرعدد من الترشيحات في عام 2016 عندما وصل العدد إلى 376 مرشحًا .
 

وفاز برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام في عام 2020 عن "جهوده لمنع استخدام الجوع كسلاح في الحرب والصراع".
 

تم الإعلان بالفعل عن جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب هذا الأسبوع. ومن المقرر إعلان جائزة الاقتصاد يوم الاثنين.
 

و تبلغ قيمة كل جائزة 10 ملايين كرونة (1ر1 مليون دولار).
 

و تعتبر جائزة نوبل للسلام هي الوحيدة من بين الجوائز التي سيتم الإعلان عنها في أوسلو بدلاً من ستوكهولم.

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