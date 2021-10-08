غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية ترتطم بجسم فى بحر الصين الجنوبى

كشفت مصادر دفاعية أمريكية، اليوم الجمعة، أن غواصة تعمل بالطاقة النووية ارتطمت بجسم تحت الماء في بحر الصين الجنوبي.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، أشار بيان صادر عن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ إلى أن عددا من البحارة الذين كانوا على متن الغواصة (إس.إس.كونيتيكيت) أصيبوا في الحادث، لكن إصاباتهم "ليست مهددة لحياتهم".



وأوضح البيان أن الغواصة في حالة آمنة ومستقرة وتعمل بكامل طاقتها.



يأتي هذا الحادث بالتزامن مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، بسبب ما تقوم به القوات العسكرية الصينية من غارات على منطقة دفاع جوية تايوانية.



وكانت الغواصة الأمريكية تعمل في المياه المحيطة ببحر الصين الجنوبي، بينما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها ينفذون استعراضا للقوة بالمنطقة بمشاركة عدة دول بما فيها بريطانيا واليابان وأستراليا وكندا وهولندا.

و علي صعيد آخر ، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة

بكوفيد-19 يوم الخميس مقارنة مع 25 في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.



وقالت إنه تم رصد 13 حالة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 11 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96357 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.