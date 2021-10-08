الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة الجمعة 8- 10-2021

قطار
قطار

تقوم الهيئة القومية للسكك الحديدية، بتوفير جميع الخدمات المتكاملة للركاب والمسافرين، منها تحديد مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على جميع الخطوط،  ولجميع الرحلات اليومية بين مختلف المحافظات، تيسرا على المواطنين، وتوفير للوقت والجهد، من خلال تحدبد مواعيد منتظمة لترتيب أمور حياتهم. 


 مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية 

فى نفس السياق، تسعى الهيئة القومية للسكك الحديدية، إلى توفير جدول مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية، بشكل يومى، وعدة طرق إلكترونية منها الإعلان عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، أو من خلال تطبيق على التليفون المحمول، لمنع تزاحم الركاب أمام شبابيك التذاكر بالمحطات. 


جدول مواعيد القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة إلى الإسكندرية 


موعد قيام قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مكيف ومميز الساعة 5.00 صباحا.
 
كما يتحرك قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية  الساعة 6.00 صباحا.
 
 رحلة قيام قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر  الساعة 8.00 صباحا.
 
تنطلق رحلة قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية  الساعة 8.15 صباحا.
 
يتحرك قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مكيف ومميز  من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.
 
رحلة قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.
 
 موعد قيام قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.
 
قيام قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر  الساعة 2 ظهرا.
 
 رحلة قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية الساعة 2.25  ظهرا.
 
موعد قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP  الساعة 3 بعد الظهر.

يتحرك قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية الساعة 3.20  بعد الظهر.
 
موعد قيام قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية الساعة 4  عصرا. 

رحلة قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية الساعة 5.20 عصرا.
 
موعد قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP  الساعة 6 مساء.
 
 رحلة قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 7 مساء.



 مواعيد القطارات مختلط " مكيف ومميز"  من الإسكندرية إلى القاهرة 


يتحرك قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة تمام الساعة 6.00 صباحا.
 
موعد قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر  الساعة 7.00 صباحا.
 
قيام قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.
 
رحلة قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 8.15 صباحا.
 
موعد قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة  الساعة 11.30 صباحا.
 
قيام قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة فى تمام  الساعة 1 ظهرا.
 
يتحرك  قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر  الساعة 2 ظهرا.
 
موعد قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 3 بعد الظهر. 

قيام قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مكيف ومميز  الساعة 5،20 ظهرا. 
 
رحلة قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة  الساعة 6 مساء.
 
 موعد قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7 مساء.
 
يتحرك قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة الساعة 8.20 مساء.
 
رحلة قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة  الساعة 3.25 ظهرا .

موعد قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم الساعة 3.30 ظهرا. 
 
 رحلة قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان  الساعة 5 عصرا .
 
موعد قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP  الساعة 8 مساء.
 
يتحرك قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP  الساعة 8 مساء
 
قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 مساء.
 
 موعد قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP  من القاهرة الساعة 8.30 مساء.


مواعيد القطارات المكيفة والمميزة خط "المنصورة دمياط القاهرة" 


 موعد قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مكيف ومميز الساعة 05.35 صباحا.
 
قيام قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مكيف و مميز الساعة 06.25 صباحا.
 
يتحرك قطار رقم 334 المنصورة القاهرة في تمام  الساعة 07.10 صباحا.
 
موعد قطار رقم 964 دمياط القاهرة الساعة 07.35 صباحا.
 
قيام قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة الساعة 08.30 صباحا.

موعد قيام قطار رقم 966 دمياط القاهرة الساعة 3.07 بعد الظهر.
 
رحلة قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط الساعة 17.45 بعد الظهر.


جدول قطارات خط القاهرة الإسماعيلية بورسعيد والعكس


موعد قطار رقم 593 القاهرة السويس مختلط الساعة 05.00 صباحا.
 
رحلة قطار رقم 945 القاهرة بوسعيد الساعة 06.10 صباحا.
 
يتحرك قطار رقم 185 سوهاج بوسعيد من القاهرة الساعة 08.40 صباحا.
 

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة إلى الإسكندرية مواعيد القطارات المكيفة والمميزة مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية شبابيك التذاكر رقم 118 الهيئة القومية

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