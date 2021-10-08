سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه الجمعة 8-10-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، يتحدد بدرجة كبيرة وفقا لمسألة العرض والطلب، على العملة الأجنبية فى السوق المصرفى، وتوفير الكميات اللازمة من الدولار فى البنوك، لتغطية احتياجات رجال الأعمال والشركات التجارية والمستثمرين، لتسهيل وإنهاء المعاملات المالية.



استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك اليوم



بالإضافة إلى ذلك شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، استقرارا خلال تعاملات اليوم الجمعة، نتيحة تدفقات العملة من المصريين العاملين في الخارج، وقيام مختلف البنوك المصرية بتوفير كميات الدولار الأمريكي اللازمة للسوق.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى





استقر سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب اخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى ثبات عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.73 جنيها للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف الدولار فى بنك مصر



وسجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكى فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة



كما أظهر تداول العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنك القاهرة عند مستوى 15.75 للشراء بينما سجل 15.65 للبيع .



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



كشفت التعاملات فى بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيها للشراء و15.74 للبيع.



سعر صرف الدولارفى البنك التجارى الدولى



بلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB مقابل الجنيه المصرى 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع





سعر صرف الدولارفى بنك أبو ظبى

فى نفس السياق، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنك أبو ظبى الإسلاميىعند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.





سعر صرف الدولار فى بنك عودة

وشهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم

فى الختام، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، إستقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كذلك حافظ سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.



