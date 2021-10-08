مجلس الشيوخ الأمريكى يقرّ مشروع قانون يجنّب البلاد التخلّف عن السداد

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة حتّى مطلع ديسمبر، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.



وحسبما أفات وكالة الأنباء الفرتسية، صوّت على النصّ جميع أعضاء المجلس الديموقراطيين وعددهم 50 سناتوراً، في حين صوّت ضدّه 48 سناتوراً جمهورياً بينما امتنع السناتوران الباقيان عن التصويت.



ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث من ديسمبر.



ويتعيّن على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون التصويت على النصّ وهو أمر قد يحصل في منتصف الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد آخر، أصدرت اللجنة الخاصة في مجلس النواب الأمريكي مزيدا من مذكرات الاستدعاء بحق أشخاص تريد منهم الإدلاء بشهادات في قضية اقتحام مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، استدعى المشرعون المدعو علي عبد الأكبر، المعروف أيضا باسم علي ألكسندر، و الشخص الآخر ناثان مارتين، اللذين يعتقد أنهما على صلة بالتجمعات الحاشدة لأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل اقتحام مبنى الكابيتول.

يشار إلى أن ألكسندر هو ناشط يميني متطرف، ساهم في تأسيس منظمة "أوقفوا السرقة" المؤيدة لترامب، والتي نظمت الاحتجاجات المطالبة بإعادة النظر في نتائج الانتخابات الرئاسية.

وناثان مارتين عضو في مجلس بلدية مدينة شيلبي في ولاية أوهايو.

يذكر أن اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021، وفي اليوم الذي كان من المقرر أن يقر الكونغرس نتائج الانتخابات رسميا، أسفر عن سقوط عدة قتلى. واعتقلت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص أثناء التحقيقات في الحادث.