ارتفاع سعر البنزين 25 قرشا بسبب زيادة الأسعار العالمية ولا ارتفاع في سعر السولار

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 قرارات نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بالوقائع المصرية، تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة 25 قرشًا للتر الواحد.

وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80: 7 جنيهات.

لتر بنزين 92: 8.25 جنيه.

لتر بنزين 95: 9.25 جنيه.

طن المازوت للقطاع الصناعي: 4200 جنيه.

متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 3.75 جنيه.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميا وهو ما استدعى اتخاذ قرار ارتفاع التسعير التي تتم كل 3 شهور بناء على متغيرات أسعار الخام العالمية، وسيتم العمل بها رسميا من صباح اليوم الجمعة.