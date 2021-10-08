محافظ شمال سيناء: اهتمام رئاسى كبير بتنمية وتعمير سيناء

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أن هناك اهتماما رئاسيا كبيرا بتنمية وتعمير سيناء.

وقال المحافظ - في حواره الأسبوعي الليلة مع إذاعة شمال سيناء، الذي أجراه المذيع أحمد حماد تحت الإشراف العام للإعلامية منال هيكل رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، وإشراف أيمن الأهتم مدير عام الإذاعة، برئاسة تحرير على سالم ، وإخراج حسن للقصاص - إن شمال سيناء تشهد كل يوم إنجازا جديدا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس أمس بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر نبراس لنا جميعا على أرض سيناء بالعمل يد بيد من أجل تنمية وتعمير سيناء.



ولفت المحافظ إلى أن افتتاح الرئيس السيسي لمحطة معالجة مياه بحر البقر جاء لصالح الزراعة والتنمية بشمال سيناء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشروعات التى سيجرى افتتاحها بالمحافظة خلال الأيام القادمة.



وأوضح أنه جرى طرح التجمعات التنموية بوسط سيناء الكترونيا على المواطنين بشمال سيناء وباقي المحافظات؛ بحيث يحصل المواطن على منزل و5 أفدنة شاملة شبكات الري، منوها بتوجيهات الرئيس السيسي بمضاعفة مساحة الأراضي الزراعية لكل من يثبت جديته في زراعتها خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية؛ حيث يضم: أراض زراعية مجهزة ، منزل ، ديوان ، مسجد ، مدرسة تعليم أساسى ، ساحة رياضية ، مرافق خدمية متنوعة ، وأنشطة ومشروعات إنتاجية .



وأضاف المحافظ أنه جرى فتح المنطقة الصناعية بالعريش جزئيا وبدء العمل بها، ويجرى استكمال المرافق ومجمع الصناعات الحرفية الذى يضم 48 ورشة مجهزة بتوزيعها على الحرفيين والمهنيين والشباب لتوفير فرص عمل للمواطنين، علاوة على طرح مساحات جديدة من الأراضى المجاورة للبيع.



وحول الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، أكد المحافظ استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد من خلال تجهيز المدارس وتطعيم العاملين في التربية والتعليم على مستوى المحافظة بلقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى الانتهاء من تطعيم نسبة 96 % من العاملين بالمدارس، ويجرى استكمال تطعيم الباقي قبل بداية الدراسة؛ حيث جرى تقسيم العاملين بالتربية والتعليم إلى 3 فئات، وهي: الفئات التى تتعامل مباشرة مع الطالب مثل المعلمين والإداريين والعاملين بالمدارس، والفئة الثانية الهيئات الاشرافية مثل الموجهين والعاملين بالإدارات التعليمية ، والفئة الثالثة هى الإداريين العاملين بالمديرية .



ولفت إلى أن الحصة الأولى وكلمات طابور الصباح بالمدارس في اليوم الأول ستكون عن حرب أكتوبر .



ووجه المحافظ الشكر إلى مديرية التربية والتعليم لالتزام العاملين بها بتلقى التطعيم ضد كورونا؛ حرصا على سلامة الطلاب وجمبع العاملين.