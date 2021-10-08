الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال فى حادث سير بالوادى الجديد

حادث سير بالوادى
حادث سير بالوادى الجديد

أصيب 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

وتلقي اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بقرية بورسعيد التابعة لمركز الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج اللازم

وتبين إصابة كل من أسماء حسن محمد ١٥ سنة، حسن محمود محمد ٤٨ سنة، رنا رشاد على ٣١ سنة، سوسن عبد الله حسن ٤١ سنة، عابد محمد حسب النبى ٤٥ سنة، عبد الرحمن عابد محمد ٦ سنوات، مصطفى عابد محمد ٦سنوات


وتم عمل الإسعافات الأولية لجميع المصابين وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة والجهات المعنية والمختصه لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث

 

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أصيب اطفال حادث انقلاب سيارة ملاكي الوادي الجديد الحادث المصابين مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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