إيطاليا تخفف من قيود كورونا المفروضة على الأماكن الترفيهية

أعلنت إيطاليا السماح بزيادة الحد الأقصى المسموح به لحضور أشخاص يمكنهم تقديم وثائق تثبت مناعتهم من كورونا إلى الأماكن التي تستضيف أحداثا ثقافية ورياضية، في تخفيف لقيود كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قالت الحكومة إنه "اعتبارا من 11 أكتوبر الجاري، ستتمكن دور العرض السينمائي والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية من ملء جميع المقاعد بعد إلغاء حد كان يلزمها بعدم تخطي 50% من الطاقة الاستيعابية".

وأشارت إلى أن "القرار جاء وفقا لنصيحة لجنة مستشارين للصحة العامة".

ونوهت، إلى أنه "سيتم رفع الحد الأقصى في أي استاد رياضي إلى 60% للصالات المغلقة، و75% للملاعب المفتوحة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية المسوح بها في الملاهي الليلية 50% للمغلقة و75% للمفتوحة.

وأوضحت الحكومة، إلى أنه "لن يكون هناك قيود متعلقة بالطاقة الاستيعابية في المتاحف، لكن قواعد التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة، إذ لن يسمح بالدخول إلا لمن لديهم ما يعرف بجواز العبور الأخضر الذي يثبت تلقيهم للقاح أو نتيجة فحص سلبية حديثة وسيظل استخدام الكمامات إلزاميا".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.