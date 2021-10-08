الصحة الأردنية: مهرجان جرش أدى لارتفاع إصابات كورونا

كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن، عادل البلبيسي، عن أن أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا بالمملكة، منها إقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وأوضح البلبيسي في حديثه لقناة المملكة أن "مهرجان جرش أدى نوعا ما إلى ارتفاع عدد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية لكن هناك أسبابا أخرى، منها عدم التزام الأفراد والمؤسسات بمتطلبات الوقاية والصحة والسلامة".

وتابع: "يضاف إلى ما سبق إقامة مناسبات مثل حفلات الزفاف والجاهات ودور العزاء والاجتماعات التي يقام معظمها في أماكن مغلقة، لكن مهرجان جرش كان في منطقة مفتوحة".

وأكد أن إقامة مهرجان جرش الذي بدأ في 22 سبتمبر واختتمت فعالياته في 2 أكتوبر، "كان له أثر في ارتفاع الإصابات لكنه ليس بالأثر الكبير".

وأشار البلبيسي إلى أن الارتفاع "ليس مخيفا" لكنه "يدعو للانتباه والالتزام والتفتيش والرقابة على الالتزام"، مضيفا أن "الالتزام يجب أن يكون من جميع الأطراف، والارتفاع لا يدعو للذعر ويدعو الوزارة إلى المزيد من الرقابة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.