الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونجرس الأمريكى يصدر مزيدا من مذكرات الاستدعاء بشأن اقتحام الكابيتول

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أصدرت اللجنة الخاصة في مجلس النواب الأمريكي مزيدا من مذكرات الاستدعاء بحق أشخاص تريد منهم الإدلاء بشهادات في قضية اقتحام مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، استدعى المشرعون المدعو علي عبد الأكبر، المعروف أيضا باسم علي ألكسندر، والشخص الآخر ناثان مارتين، اللذين يعتقد أنهما على صلة بالتجمعات الحاشدة لأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل اقتحام مبنى الكابيتول.

 

ويشار إلى أن ألكسندر هو ناشط يميني متطرف، ساهم في تأسيس منظمة "أوقفوا السرقة" المؤيدة لترامب، والتي نظمت الاحتجاجات المطالبة بإعادة النظر في نتائج الانتخابات الرئاسية.

 

وناثان مارتين عضو في مجلس بلدية مدينة شيلبي في ولاية أوهايو.

 

يذكر أن اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021، وفي اليوم الذي كان من المقرر أن يقر الكونغرس نتائج الانتخابات رسميا، أسفر عن سقوط عدة قتلى. واعتقلت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص أثناء التحقيقات في الحادث.

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