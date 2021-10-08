الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أوتوستراد تلهب أجواء الساقية بحفلين متتاليين (صور)

الفرقة الأردنية
الفرقة الأردنية أوتوستراد

ألهبت الفرقة الأردنية أوتوستراد أجواء القاهرة بإطلالتها الغنائية على مسرح ساقية الصاوي،  في مستهل جولتها الفنية في مصر بعد غياب.


وخطفت أوتوستراد عقول جمهورها المصري في رحلة غنائية استمرت قرابة ساعتين مرت خلالها بين أغنيات ألبوماتها الخمسة،  بداية من رائعة "ألبير" وأقدم أغنياتها "راحت يا خال" و"أنا بكرا معطل"، مرورا بأغنيات "استنى شوي" و"مرسال" و "مافي وقت" ختاما بأغنية "حبسة".

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 الفرقة الأردنية أوتوستراد

كما فاجأت أوتوستراد المصريين بالعرض الأول لأغنيات ألبومها الجديد،  من بينها أغنية "بغيابك" وأغنية "فكرك" التي انتهت من تصوير الكليب الخاص بها قبل قدومها إلى القاهرة.

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 الفرقة الأردنية أوتوستراد

واختتمت أوتوستراد ثنائية حفلاتها في الساقية في مستهل جولتها الغنائية الجديدة في مصر،  التي تعقبها بسهرة غنائية في كايرو جاز كلوب بالشيخ زايد مساء الأربعاء 13 أكتوبر، ختاما بحفلتها الأولى في الجونة مساء الجمعة 15 أكتوبر،  كما يأتي الألبوم الجديد والخامس في مسيرة الباند بعد قرابة أربع سنوات عن ظهور ألبومها الرابع "تراثي".

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 الفرقة الأردنية أوتوستراد

وتمتد رحلة أوتوستراد لأكثر من 14 سنة،  وحفرت اسمها كواحدة من أشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي،  وتعتمد موسيقاها على روح موسيقى الروك مع مزجها بلمسات من الريجي والفانك والبوب،  كما تحمل أغانيها طابع البهجة في طريقة الغناء وبساطة وخفة دم كلماتها،  وفي حصيلتها 4 ألبومات، بداية من "في أوتوستراد" و"أوتوستراد" مرورا بألبوم "نيتروجين" وصولا لألبوم "تراثي التوسع إلى الداخل".

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 الفرقة الأردنية أوتوستراد

وخطفت أوتوستراد عقول جمهورها المصري في رحلة غنائية استمرت قرابة ساعتين مرت خلالها بين أغنيات ألبوماتها الخمسة،  بداية من رائعة "ألبير" وأقدم أغنياتها "راحت يا خال" و"أنا بكرا معطل"، مرورا بأغنيات "استنى شوي" و"مرسال" و عدد كبير من الاغاني المختلفة. التي قدمتها الفرقة علي المسرح .

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 الفرقة الأردنية أوتوستراد

الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
الفرقة الأردنية أوتوستراد
كليب الرى عرض الاول بداية ساق على طريق خلال تصوير

رئيس التحرير

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