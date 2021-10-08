الجمعة 08 أكتوبر 2021
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عالم

رئيس الحكومة المغربية: الحكومة تضم كفاءات للاستجابة لتطلعات المغاربة

عزيز أخنوش
عزيز أخنوش

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن الحكومة الجديدة، التي عينها الملك محمد السادس، اليوم الخميس بفاس، تزخر بكفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة من خلال تفعيل النموذج التنموي الجديد.


وأوضح أخنوش، في تصريحات صحفية، عقب تعيين الملك لأعضاء الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة ستكون، بفضل الوجوه الجديدة "حكومة عمل ونتائج"، موضحا أنها واعية باهتمامات المغاربة وتطلعاتهم، وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة.


وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن الحكومة تستمد قوتها من تحالف ثلاثة أحزاب سياسية لديها أغلبية كبيرة ومريحة على المستوى الوطني.


وأوضح أن من شأن هذا الانسجام أن يتيح التنفيذ الأمثل والناجح، للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى للملك وبرنامج النموذج التنموي الجديد.


وأكد أخنوش أن الحكومة الجديدة "حكومة متماسكة وذات كفاءات"، وأن كل المؤشرات تبشر "بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمغرب.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن إجمالي عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22 مليونا و953 ألفا و940 مواطنًا حتى اليوم.


وأفاد بيان للوزارة بأن 51 ألفا و249 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.


كما أفاد البيان بأن 163 ألفا و834 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقيي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 19 مليونا و758 ألفا و226 شخصا.
يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 55 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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