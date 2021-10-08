ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بكورونا فى العديد من دول العالم

شهدت العديد من دول العالم، زيادة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالرغم من الإجراءات الاحترازية والجهود التي تبذلها الحكومات للحد من تفشي فيروس كورونا.



ففي أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 102ألف و 805 حالات جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 43 مليونا و 997 الفا و 504 حالات و 1850 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 707 آلاف و 65 حالة.



وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7697 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و 699 ألفا و 621 حالة إصابة على مستوى البلاد.



وأفادت صحيفة ميكسيكو نيوز ديلي عبر موقعها الإلكتروني نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات زادت بـ 713 حالة ليرتفع إجمالي 280 الفا و 607 حالات وفاة.



كما أعلنت السلطات الصحية في كوبا تسجيل 3833 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 907 آلاف و 941 شخصا.



وذكرت ووكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 7742 وفاة بعد تسجيل 39 وفاة جديدة.



وسجلت جمهورية الدومنيكان 886 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات 363 الفا و 735 حالة كما سجلت 7 وفيات إضافية ليرتفع عدد الوفيات إلى 4063 حالة وفاة ، فيما تعافى من المرض 335 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 352 ألفا و 73 حالة ، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في البلاد.



وشهدت هندوراس تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 369 ألفا و 30 شخصا. وذكرت وزارة الصحة في البلاد أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 9949 وفاة بعد تسجيل 36 وفاة جديدة.



وفي أمريكا الجنوبية، سجلت شيلي 942 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليون و 659 ألفا و 386 إصابة .. كما شهدت 21 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 37 الفا و 533 حالة،كما تعافي من المرض 566 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 614 الفا و 90 حالة.



وفي بوليفيا،أعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 502 ألفا و 550 شخصا.كما شهدت البلاد تسجيل 5 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 755 حالة.



وفي القارة الإفريقية ، سجلت جنوب أفريقيا 989 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليونين و 909 ألاف و 757 حالة، كما شهدت 123 حالة وفاة ليترفع إجمالي الوفيات إلى 88 ألفا و 104 حالات، وفقا لوزارة الصحة الجنوب إفريقية.



وفي نيجيريا، شهدت البلاد تسجيل 297 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 194 ألفا و 651 حالة وسجلت 9 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2740 حالة وتعافى من المرض 176 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 194 ألفا و 651 حالة.



وسجلت زامبيا 35 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 209 ألاف و 283 حالة،كما شهدت حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3653 حالة فيما تعافى من المرض 91 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 205 آلاف و 331 حالة .