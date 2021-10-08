الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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الثقافة

أكرم حسنى يلتقى بالدكتور مجدى يعقوب (صور)

مجدي يعقوب وأكرم
مجدي يعقوب وأكرم حسني

التقى الفنان أكرم حسني، بالدكتور مجدي يعقوب في مستشفى القلب بأسوان التي أسسها جراح مصر العالمي.

 

وقال أكرم حسني في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":  "اتشرفت أني قابلت الدكتور مجدي يعقوب، إنسان يبهر الواحد بعمله وأخلاقه وتواضعه، واللي شوفته في المستشفى حاجة بجد تفرح".

 

وأضاف حسني في منشوره: "شكرا سير مجدي يعقوب وشكرا لكل واحد بيشارك في الصرح العالمي ده، اللي معمول من القلب...للقلب".

 

يذكر أن مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب –منظمة خيرية غير حكومية مسجلة في مصر- تأسست عام 2008 من قبل الدكتور مجدي يعقوب، والراحل الدكتور أحمد زويل والراحل السفير محمد شاكر. 

 أكرم حسني

وتدير مؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث القلب أحد المشروعات الاستثنائية ذات الأهمية الكبيرة لصحة ورفاهية الشعب المصري، والذي يعتمد بالكامل على التبرعات وهو مركز أسوان للقلب. 

 

وتعد مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب المسؤولة عن الإدارة الاستراتيجية لمركز أسوان للقلب، ونظرا للضغط القائم على مركز أسوان للقلب، اتخذ مجلس الأمناء قرارا مستنيرا بالبدء في إنشاء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب– القاهرة، وذلك لتلبية الاحتياج الشديد والمتزايد على علاج الأمراض القلبية وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا إلى العلاج، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين العلاج والبحوث وتنمية المهارات بشكل مستمر. كما أن المؤسسة تدار من قِبَل أحد أكثر مجالس الأمناء شهرة في مصر.

 

ومنذ إنشاءها عام 2008، التزمت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ببناء وتطوير أحدث مراكز رعاية وعلاج القلب في محافظة أسوان في مصر، لتوفير علاج متطور وعالي الجودة للفئات المحرومة والأقل حظًا. يهدف مركز أسوان للقلب بشكل أساسي إلى تقديم خدمات الرعاية الطبية المجانية، فضلاً عن برامج التدريب المتقدمة للعاملين في المركز، بما في ذلك الممرضات والأطباء والفنيين.

 

كما يكرس مركز أسوان للقلب مختلف الجهود والموارد المتاحة لقسم البحث العلمي، ليفتح بابًا لتطبيق مجموعة واسعة من فرص البحث، بما في ذلك الهندسة الحيوية وعلوم الحياة، لتحسين وتطوير الرعاية الطبية لدينا وضمان توفير تجربة علاج متطورة وشاملة للمرضى.

 

 أكرم حسني
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