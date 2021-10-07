الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

يضم أكثر من 50 شخصا.. حزب إسرائيلى يرسل وفدا إلى رام الله

عيران حرموني
عيران حرموني

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن وفدًا من قيادة حزب العمل الإسرائيلي برئاسة أمين عام الحزب عيران حرموني، زار رام الله اليوم، وأكد أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو التوصل إلى حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد مدني، وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية، للوفد الذي ضم أكثر من 50 شخصًا، بينهم أعضاء في اللجنة المركزية والهيئات القيادية الإقليمية لحزب العمل، ورؤساء ونواب رؤساء مجالس محلية ونشطاء في مختلف المجالات المجتمعية والنقابية في إسرائيل.

حزب العمل رام الله حزب إسرائيلي حل الدولتين وكالة الانباء 50 شخصا

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

يضم أكثر من 50 شخصا.. حزب إسرائيلى يرسل وفدا إلى رام الله

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلى السماح بصلاة اليهود فى المسجد الأقصى

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»