يضم أكثر من 50 شخصا.. حزب إسرائيلى يرسل وفدا إلى رام الله

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن وفدًا من قيادة حزب العمل الإسرائيلي برئاسة أمين عام الحزب عيران حرموني، زار رام الله اليوم، وأكد أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو التوصل إلى حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد مدني، وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية، للوفد الذي ضم أكثر من 50 شخصًا، بينهم أعضاء في اللجنة المركزية والهيئات القيادية الإقليمية لحزب العمل، ورؤساء ونواب رؤساء مجالس محلية ونشطاء في مختلف المجالات المجتمعية والنقابية في إسرائيل.