الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حفرة تُهدد حياة المواطنين بمنيا القمح والمجلس يتدخل (صور)

حفرة تهدد حياة المواطنين
حفرة تهدد حياة المواطنين

أعرب العديد من أهالى مدينة منيا القمح، التابعة لمحافظة الشرقية، عن استياءهم الشديد من وجود حفرة للصرف تهدد حياة المواطنين والصغار، واحتمالية وقوع أحد فيها، وأصبحت تشكل خطورة على حياة الأهالي.

 

وقال محمود عبدالله، إن الحفرة تسببت في منعهم من المرور بسياراتهم في الشارع، وبعد انتهاء أحد العمال من أعمال الحفر، ولم يقوم بتسوية الحفرة بعد الانتهاء من أعمال الحفر، وتركها بشكل يمثل خطورة على حياة الأهالي المقيمين بالمنطقة.

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 حفرة تهدد حياة المواطنين

وأعرب محمود عن تخوفه علي أبنائهم، لما تشكله الحفرة من خطر، مما يتطلب تدخلاً سريعًا من المسؤولين والجهات المختصة لإنقاذ المواطن، مطالبًا بردم الحفرة قبل أن تزداد المشاكل قبل إصلاحها، ووضع علامة تحذيرية لها، منعًا لإعاقة السير ووقوع الحوادث، خاصة مع بدء الدراسة وتكدس الأطفال على الطرقات أثناء ذهابهم إلى المدرسة.

 

وناشد عدد كبير من المواطنين، القائمين على مجلس مدينة منيا القمح، بضرورة سد الحفرة قبل وقوع ضحايا وخاصة أنه أصبح خطر على حياة المواطنين، الذين يترددون على الطريق يوميا.

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 حفرة تهدد حياة المواطنين

وبعد الشكاوى انتقل المهندس  محمد عبد الوهاب رئيس مجلس مدينة منيا القمح، بمتابعة أعمال تركيب غطاء أسمنتي للحفرة بأول طريق مدخل منيا القمح تجاه الزقازيق؛ وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

 

وقال عبدالوهاب إن المجلس يبذل قصارى جهده من أجل تقديم كافة الخدمات في جميع القطاعات وإزالة أي معوقات تعوق حركة المواطنين وذلك لتقديم أفضل الخدمات للأهالي لحل مشاكلهم ونيل رضاهم.

 

جاء ذالك بناءً على تعليمات، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة متابعة كافة القطاعات لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين وبجودة عالية وتم تكليف مجلس المدينة بحل مشكلة الحفرة في أسرع وقت.

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 حفرة تهدد حياة المواطنين
محافظة الشرقية محمد عبد الوهاب ممدوح غراب الجهات المختصة كافة القطاعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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