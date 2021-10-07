الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات بين السفير الأمريكى والبرلمان الليبى بشأن انتخابات نهاية العام

يوسف العقوري وريتشارد
يوسف العقوري وريتشارد نورلاند

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، اليوم مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، آخر المستجدات السياسية والتحديات التي تواجه الانتخابات المقبلة.

 

وأكد العقوري خلال المباحثات التي تمت عبر الفيديو كونفرانس أن مجلس النواب قام بالواجبات المنوطة به وأصدر قانون الانتخابات النيابية والرئاسية وبأن المجلس حريص على نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، حسب بيان لمجلس النواب الليبي.

 

كما ناقش العقوري ونورلاند عددا من القضايا المشتركة المتعلقة بدعم ملف الهجرة، وبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا، وتعزيز التعاون التجاري.

 

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في ختام الاجتماع على أهمية الدور الأمريكي في هذه الفترة لدعم استقرار ليبيا، مشيراً إلى أهمية تعزيز برامج التعاون مع الولايات المتحدة والاستفادة من خبراتها في جميع المجالات.

 

وجدد يوسف العقوري شكره للسفارة الأمريكية لاستعدادها للتعاون في ترميم طائرة (الليدي بي جود) الموجودة في مدينة طبرق، والتي تعود للحرب العالمية الثانية وتحويلها لمتحف للتذكير بالتاريخ المشترك بين البلدين. 

مجلس النواب الليبي يوسف العقوري الولايات المتحدة ليبيا ريتشارد نورلاند

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