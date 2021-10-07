عصافير وأرانب.. تعرف على ما يجوز أكله من البهائم والطيور

ورد سؤال أثار جدلاً كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي عبر مجموعات الفتوى قال فيه: “نود معرفة ما يجوز أكله سواء من البهائم أو من الطيور، وذلك نظرًا لتعدد الفتاوى في ذلك”؟

وأجابت دار الإفتاء على هذا السؤال، حيث رد الدكتور سيد طنطاوى، خلال توليه منصب الإفتاء، وقد نشرتها الدار عبر موقعها الإلكتروني، حيث قال إن الحلال من الحيوان البري المنصوص عليه من بهيمة الأنعام لقوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾.

ويقول جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء فهذه كلها حلال بالإجماع.

ما يجوز أكله من الطيور

وأشار طنطاوى إلى أنه قد ثبت في السنة الترخيص في الدجاج والأرانب والعصافير، ونوه بأن ما نص الشارع على حرمته والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾.

حكم أكل لحم البغال والحمر الأهلية

أوضح طنطاوي ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية والبغال لقول الله سبحانه: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

حكم أكل سباع الطيور

وتابع ومما يدخل تحت التحريم، تحريم سباع البهائم والطير لما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ».

حكم قتل الكلب العقور والفأرة

وقال طنطاوي، أن هناك تحريم ما أمر الشارع بقتله، فما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقتله خمس من الدواب: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.

واستكمل طنطاوى، وهذا: والحيوان البري الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية، وقد اشترط الفقهاء في تذكية الحيوان المأكول أن يكون الذابح عاقلًا سواء كان ذكرًا أم أنثى مسلمًا أو كتابيًّا وأن تكون الآلة التي يذبح بها محددة يمكن أن تنهر الدم وتقطع العظم وأن تقطع الحلقوم والمريء والودجين، وأن يذكر الذابح اسم الله حال الذبح.