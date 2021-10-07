برلمانى: ما تحقق على أرض سيناء معجزة اقتصادية وتنموية حقيقية

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك استلهاما لروح نصر أكتوبر كطريق للعمل واستمرار مشاريع التنمية والعمران في البلاد، فما تحقق في أكتوبر قبل قرابة 5 عقود كان معجزة عسكرية حقيقية، وما يتحقق اليوم على أرض الوطن من جانب القيادة السياسية ورجالات القوات المسلحة، وبالخصوص على أرض سيناء الغالية معجزة اقتصادية وتنموية حقيقية.

وأضاف الجبلاوي ، في بيان تهنئته للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر العظيم، أن أبطال مصر وكما نجحوا في دحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرض الفيروز هاهم يسطرون نجاحات كبرى في مجال التعمير والبناء على أرض سيناء.

وأشار وكيل طاقة النواب، إلى ما قاله الرئيس السيسي عن أن الدولة لن تتأخر عن تعمير وتطوير سيناء، ولن تترك أي مكان بحاجة إلى التطوير إلا وستقترب منه، مضيفا أن توجيه الرئيس السيسي الشكر لأهالي سيناء على تضحياتهم، يعد اعترافا بالجميل وبتضحياتهم خلال فترة احتلال سيناء وبعدها.

ووجه الجبلاوي حديثه للرئيس قائلا:فـ تحية لقيادة مصر السياسية، الواعية القادرة على التطوير والعمران والتنمية، وتحية لجيش مصر القادر على الدفاع عن الوطن.