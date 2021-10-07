«صحة المنيا» تحقق فى العثور على كمية من لقاح كورونا بجوار إحدى الترع

أكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة؛ للتحقيق في واقعة العثور على كمية من لقاح فيروس كورونا المستجد ملقاة داخل أكياس بجوار إحدى الترع بمركز بني مزار شمال المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن اللجنة وصلت بالفعل لمحافظة المنيا، وتقوم بإجراء تحقيقات موسعة لمعرفة من قام بإلقاء هذه الكمية التي تم العثور عليها بجوار إحدى الترع بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة، وأنه لا يستطيع تأكيد صحة الواقعة من عدمها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها اللجنة المشكلة من الوزارة.

كميات من لقاح كورونا ملقاة بجوار إحدي الترع بالمنيا

وكان بعض أهالي قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، قد عثروا اليوم على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد ملقاة بالقرب من ترعة القرية حيث قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة عدد من مسئولي الإدارة الصحية بالمركز بعد تلقيهم إخطارا من أهالي قرية إبشاق بالعثور على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من ترعة القرية، ووسط أكوام القمامة وقامت الأجهزة الأمنية ومسئولي الإدارة الصحية بالتحفظ على كمية اللقاحات

وأوضح عدد من أهالي القرية، أنه خلال سيرهم اليوم شاهدوا أكياسًا طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار الترعة، وعند فتح تلك الأكياس تبين أنها لقاحات فيروس كورونا المُستجد المخصصة لتطعيم المواطنين.