الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

تدريب المنتخب
تدريب المنتخب

تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
كيروش
كيروش
كيروش
كيروش
كيروش
كيروش
كيروش
كيروش
كيروش
كيروش
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
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صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب
تدريب المنتخب

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