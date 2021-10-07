المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:56 م 10/7/2021 9:56:09 PM تدريب المنتخب عدسة احمد حسن شارك طباعة تدريب المنتخب كيروش كيروش كيروش كيروش كيروش تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب ر صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب تدريب المنتخب شارك طباعة