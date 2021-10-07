عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة وخدمات علاج لمناطق بديلة العشوائيات.. أبرز أنشطة «التضامن»

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في التقرير التالي:

«التضامن»: عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة فى قرى «حياة كريمة» السبت

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، بعد غد السبت، فى تقديم خدمات الصحة الإنجابية في حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" لتوفير عيادات متخصصة متنقلة؛ للكشف على المستفيدات وأطفالهم مجانًا وتقديم كافة الاستشارات الخاصة بالصحة الإنجابية، وأيضًا توفر كافة وسائل تنظيم النسل المناسبة لكل سيدة، بالإضافة إلى العمل على قضية الزواج المبكر الذي يحرم الفتاة من طفولتها وحقها في التعليم، ويضر بصحتها ويقضي على طفولتها، حيث إن القانون المصري حدد سن الزواج للفتاة 18 سنة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة في محافظات مصر، بالإضافة إلى مراكز الصحة المختلفة.



صندوق علاج الإدمان: 108 آلاف زيارة منزلية بالمناطق بديلة العشوائيات خلال عام

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات حملات التوعية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة (بديلة العشوائيات)، مثل: حي الأسمرات والمحروسة، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة، وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها.



تجهيز 4 عيادات لعلاج الإدمان لاستقبال الحالات بمناطق بديلة العشوائيات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذ 25 إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة "بديلة العشوائيات" للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج‪.‬



التضامن: إعداد قاعدة بيانات عن الحالات المرضية لعلاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم‪ ‬إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الحالات المرضية وآليات متابعتهم، وتبين من خلال تحليل قواعد البيانات وجود حالات التشخيص المزدوج "الأمراض النفسية المصاحبة للإدمان" بنسبة تصل إلى 15% بين طالبي العلاج من قاطني هذه المناطق.