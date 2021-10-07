الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كنا بنموت ضحك».. محمد هنيدى يكشف أكثر مشهد إعادة فى «الإنس والنمس»

محمد هنيدي
محمد هنيدي

قال الفنان محمد هنيدي النجم الكوميدي الكبير، إنني بفضل الله لم أشعر في فيلم "الإنس والنمس" بالتوتر الذي كنت أشعر به قبل عرض أي فيلم، فكانت نسبة التوتر عندي حوالي 25% فقط.

وأضاف خلال لقائه الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الخميس: "كنت أعلم جيدا ما سيتلقاه الجمهور في قصة فيلم "الإنس والنمس" فموضوعه مضمون وعناصر الفيلم كانت مميزة"، متابعا: "ربنا جمع في الفيلم كل الشاطرين وعلى رأسهم المخرج شريف عرفة".

 

التفاصيل….

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