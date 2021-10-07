الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

شكوى المستخدمين بلغت 98%.. «ويكيبيديا» يتعرض لعطل مفاجئ

ويكيبيديا
ويكيبيديا

ذكرت بوابة "داون ديتيكتر"، اليوم الخميس، أن عددا من مستخدمي "ويكيبيديا"، شكوا من أعطال أصابت الموسوعة في روسيا.

وأشارت البوابة، بحسب ما نقل موقع "لينتا.رو" الروسي، إلى أن "رسائل الخطأ بدأت في الظهور مساء، إذ اشتكى 98% من المستخدمين من مشاكل في الموقع، فيما عانى 2% من عدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى الموسوعة".

وأكدت البوابة أنه "بناء على خريطة الانقطاع، لوحظت المشاكل في المدن الروسية الكبيرة، بما في ذلك العاصمة موسكو وسانت بطرسبرج".

يذكر أن انقطاعا عالميا أصاب وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين الماضي، مما أثر على الخدمات الرئيسية مثل "فيسبوك"، و"إنستجرام"، و"واتسآب"، قبل أن يتم استعادة الوصول إلى هذه الخدمات بعد 6 ساعات فقط.

من جهتها، أشارت مصادر مطلعة، إلى أن "سبب الفشل في عمل المواقع جاء نتيجة تحديث بروتوكول التوجيه الديناميكي".

وأوضحت شركة "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

ولاحقا أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن شركة "فيسبوك" قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجما إلكترونية.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وأفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم الشركة الأمريكية.

موسوعة ويكيبديا روسيا عطل مفاجيء المدن الروسية الكبرى مشاكل الانقطاع

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