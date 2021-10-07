العثور على كمية من لقاح كورونا ملقاة بجوار إحدى ترع المنيا

عثر بعض أهالي قرية ابشاق التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم، على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد ملقاة بالقرب من ترعة القرية.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة عدد من مسؤولي الإدارة الصحية بالمركز بعد تلقيهم إخطارا من أهالي قرية إبشاق بالعثور على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من ترعة القرية، ووسط أكوام القمامة وقامت الأجهزة الأمنية ومسؤولو الإدارة الصحية بالتحفظ على كمية اللقاحات.

وأوضح عدد من أهالي القرية، أنه خلال سيرهم اليوم شاهدوا أكياسًا طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار الترعة، وعند فتح تلك الأكياس تبين أنها لقاحات فيروس كورونا المُستجد المخصصة لتطعيم المواطنين.

العثور على كمية من لقاح كورونا ملقاة بجوار إحدى ترع

وقالت مصادر صحية، إنه يجري التحقيق الآن لمعرفة المتسبب في الواقعة ووصول تلك الكمية من اللقاحات إلى القمامة والترع بعد التحفظ عليها، كما جار عمل جرد لكل المخازن الخاصة لفيروس لقاح كورونا بمختلف الإدارات الصحية التسع بصفة عامة والإدارة الصحية بمدينة بني مزار بصفة خاصة، للتأكد من وجود جميع الجرعات المسلمة المخازن.