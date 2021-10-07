الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف بالدقهلية لعدم تحصيله مخالفات بناء بـ4 ملايين جنيه

ضبط موظف
ضبط موظف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الإدارات المحلية بالدقهلية؛ لقيامه باستغلال مركزه الوظيفى وعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات لعدد من المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية لـ747 حالة كان من المقرر تحصيل المبالغ المالية فيها وتوريدها للخزينة العامة للدولة، وكذا قيامه بتحصيل رسوم تأمين نقل مخلفات الهدم لعدد (5) حالات واختلاسها لنفسه وعدم توريدها للخزينة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح وتربيح الغير بإجمالى مبلغ مالى تجاوز 4 ملايين ونصف جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية موظف احدى الادارات المحلية الدقهلية

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