الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الكشف عن ملابسات مصرع سائق فى مشاجرة بالمنيا

مصرع سائق في مشاجرة
مصرع سائق في مشاجرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع فيسبوك بمقتل أحد الأشخاص بالمنيا إثر مشاجرة بين عائلتين.

جاء ذاك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل "فيسبوك" متضمنًا وفاة (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب، بمحافظة المنيا)، إثر مشاجرة بين عائلتين بالقرية محل إقامة المتوفى.

بالفحص، تبين أنه سبق وتبلغ بتاريخ 6 الجارى لمركز شرطة سمالوط غرب بحدوث مشاجرة بالقرية المشار إليها ، وبالإنتقال لمحل البلاغ تم تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (3 أشخاص "أحدهم متوفى")، طرف ثان (3 أشخاص "أحدهم هارب")، جميعهم مصابين بكدمات متفرقة بالجسم ومقيمون بذات الناحية.

وتبين أن المشاجرة بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى "الهارب" بالاصطدام بآخر من الطرف الأول حال قيادته مركبة “توك توك” بدون لوحات قام على إثرها شخص آخر من الطرف الأول بالتدخل لمعاتبته فتطورت لمشاجرة تبادلا خلالها التراشق بالحجارة محدثين ما بهم من إصابات، ثم قام أحد الأشخاص من الطرف الأول "المتوفى" بالصعود أعلى سطح أحد المنازل "ملك لأحد أقاربه" لإلقاء الطوب والحجارة، وأثناء ذلك اختل توازنه ما أدى لسقوطه من أعلى سطح المنزل ووفاته.

تم ضبط 4 من طرفى المشاجرة ومركبة التوك توك "بدون لوحات"، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

اجهزة الامن المنيا مشاجرة وزارة الداخلية

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