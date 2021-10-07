سفير إسبانيا يفتتح مؤتمر جمعية المشتغلين باللغة الإسبانية فى مصر

تنظم جمعية المشتغلين باللغة الإسبانية في مصر "الدراسات الهيسبانية" النسخة الثامنة من مؤتمرها الدولي لعام 2021 تحت عنوان "تحديات الاشتغال باللغة الإسبانية في الوقت الراهن: المقاربات الأسطورية، الكلاسيكية والمعاصرة".

ومن المقرر حضور سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كاسارس وبعض ممثلي البعثات الدبلوماسية من دول أمريكا اللاتينية، مراسم الافتتاح.

ويعقد المؤتمر في القاهرة خلال الفترة بين الـ10 والـ13 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في اللغة الإسبانية وآدابها من مختلف دول العالم: (الجزائر وكولومبيا ومصر وإسبانيا والمغرب والمكسيك وتونس وفنزويلا).

ويتطرق المؤتمر لمجموعة من القضايا والموضوعات مثل تحديات الدراسات اللغوية في القرن الحادي والعشرين؛ مستجدات الدراسات الأدبية (الأدب الإسباني وأدب أمريكا اللاتينية) وعلاقتها الجوهرية بالموضوعات الكلاسيكية؛ إسهامات الدراسات الثقافية (الشرق، والنسوية، والإعلام، وغيرها)؛ الأدوات الحديثة لدراسات الترجمة والعلوم المرتبطة بها، إضافة إلى ذلك، سيتم تبادل الأفكار والخبرات من خلال اللقاءات بين المحاضرين والجمهور، أخذا في الاعتبار المتغيرات التي فرضتها ظروف جائحة الكورونا.