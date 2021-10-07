العثور على رضيع ملقى بأحد شوارع المرج

يكثف رجال مباحث المرج بقيادة المقدم أحمد قدرى جهودهم للقبض على سيدة ألقت طفلا رضيعا بأحد الشوارع بمنطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث المرج مفاده تلقية بلاغا من الأهالى بوجود طفل رضيع ملقى باحد الشوارع بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على رضيع داخل حقيبة ويرتدى ملابسه كاملة وتم نقله لإحدى دور الرعايا وقام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة والتى رصدت قيام سيدة بالقائه وجار ضبطها وتم تحرير المحضر اللازم.