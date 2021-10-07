الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على رضيع ملقى بأحد شوارع المرج

رضيع
رضيع

يكثف رجال مباحث المرج بقيادة المقدم أحمد قدرى جهودهم للقبض على سيدة ألقت طفلا رضيعا بأحد الشوارع بمنطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث المرج مفاده تلقية بلاغا من الأهالى بوجود طفل رضيع ملقى باحد الشوارع بدائرة القسم.

 على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على رضيع داخل حقيبة ويرتدى ملابسه كاملة وتم نقله لإحدى دور الرعايا وقام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة والتى رصدت قيام سيدة بالقائه وجار ضبطها وتم تحرير المحضر اللازم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

إصابة 5 من رجال الحماية المدنية أثناء إخماد حريق عقار بالغردقة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

العثور على كمية من لقاح كورونا ملقاة بجوار إحدى ترع المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلى السماح بصلاة اليهود فى المسجد الأقصى

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا