الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«صقر 86».. محاكاة هجوم إرهابى على مصنع «بتروجاس» في أسيوط (صور)

محاكاة هجوم إرهابى
محاكاة هجوم إرهابى على مصنع «بتروجاس» في أسيوط

نفذت اليوم شركة الغازات البترولية «بتروجاس» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مناورة (صقر 86) لسيناريو محاكاة هجوم إرهابى على مصنع تعبئة البوتاجاز التابع لشركة بتروجاس بمحافظة أسيوط، لقياس سرعة التعامل مع الظروف الأمنية الطارئة في المنشآت الحيوية وكيفية مواجهتها، بالتعاون مع رجالى القوات المسلحة والشرطة.

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هجوم إرهابي على مصنع تعبئة البوتاجاز بأسيوط

رفع درجات الاستعداد لمجابهة المخربين من أعداء الوطن

يأتى ذلك ظل حرص رئيس الجمهورية على حماية الوطن ومقدراته وعناصره (الفرد – المنشأة) وتأكيده على رفع درجات الاستعداد لمجابهة المخربين من أعداء الوطن بتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

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هجوم إرهابي على مصنع تعبئة البوتاجاز بأسيوط

وتمثلت هذه المناورة في عملية إقتحام مجموعة عناصر مسلحة مكونة من ثلاث سيارات إحداهم مفخخة توجهت إلى بوابة المنطقة البترولية بمنطقة جحدم بأسيوط بهدف تهديد أمن المنطقة، وتوجهت السيارتان الأخرتان يستقلهما مجموعة من المسلحين الملثمين إلى بوابة دخول الأفراد بشركة بتروجاس بهدف السيطرة على الأماكن الحيوية بالمنشأة .

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هجوم إرهابي على مصنع تعبئة البوتاجاز بأسيوط

واشتبك أفراد الأمن الميدانى بالشركة مع هذه العناصر الإرهابية وتم إبلاغ قوات الحراسات المشددة والأجهزة المعنية التي وصلت على الفور إلى منطقة الحدث والتعامل بشكل احترافى مع هذه العناصر مع مراعات خطورة الموقف في المنطقة البترولية.

وتم افتعال حدوث حريق بإحدى الصهاريج الكروية بالمنشأة نتيجة الإصابة بطلق نارى من أحد العناصر الإرهابية، وبالفعل تم التعامل مع الحدث من خلال المختصين بشركة بتروجاس لمحاولة السيطرة على الحريق مع القيام بعمليات التبريد لباقى الصهاريج الموجودة بالمنشأة حتى تمت عملية السيطرة على الحريق بشكل كامل.

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هجوم إرهابي على مصنع تعبئة البوتاجاز بأسيوط

وفي الوقت ذاته، كانت قوات الحراسات المشددة قد قامت بالقضاء على عدد من العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على باقى العناصر وإجراء عملية الإخلاء والسيطرة على الموقف.

وتمت هذه المناورة بحضور كل من المهندس رأفت عبد الهادى محمد رئيس مجلس إدارة بتروجاس وعدد من مديرو العموم ورئيس اللجنة النقابية بالشركة، والكيميائى ماجد الكردى رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط للتكرير، والمهندس حسام الدين صلاح مدير عام مناطق الوجه القبلى بشركة بتروجاس، واللواء / شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، والعميد / محمد عبد المالك الخولى مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، والعميد أ .ح / أكرم جودة رئيس فرع التخطيط، والعميد أ .ح / محمد إسماعيل المستشار العسكرى بأسيوط، واللواء / محمد صلاح مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم أ . ح / أحمد عمر سليم قائد قوات الدفاع الشعبى، والمقدم / سعيد العجمى قائد وحدة الحراسات الخاصة .

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هجوم إرهابي على مصنع تعبئة البوتاجاز بأسيوط

وقد أشاد الجميع بكفاءة القوات وأداء الحراسات المشددة وقوات التأمين وجميع الأجهزة المشاركة في تنفيذ هذه المناورة وتكاتف كافة الجهات المشاركة في التدريب العملي فى سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته ورفع الكفاءة القتالية والوقوف على مستوى التدريب والأداء للقوات ومدى وسرعة التصرف و التعامل والتفاعل مع أية ظروف طارئة لجميع الأجهزة.

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