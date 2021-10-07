بالأرقام.. تطور إيرادات شركات قطاع الأعمال خلال آخر 5 سنوات

ترصد «الدستور» تطور معدل إيرادات شركات قطاع الأعمال العام خلال آخر 5 سنوات ابتداء من 2016 حتى 2020.

62 مليار جنيه في 2016

ووفقا للبيانات المعلنة من وزارة قطاع الأعمال العام خلال الخمس سنوات الأخيرة حققت شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2015/2016 نحو 62 مليار جنيه ويعد هذا العام هو بداية عودة وزارة خاصة لشركات قطاع الأعمال العام وترأسها الراحل الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الأسبق.

84 مليار جنيه في 2017

خلال العام المالي 2016/2017 بدأت شركات قطاع الأعمال في حالة نمو عبر زيادة الإيرادات، ووصل حجم الإيرادات في الشركات بنهاية يونيو 2017 نحو 84.8 مليار جنيه بزيادة قدرها حوالي 24.8 مليار جنيه تسبب في ارتفاعها قرار تحرير سعر الصرف واستفادته منه بعض الشركات في تحقيق إيرادات مرتفعة.

102 مليار جنيه خلال 2017

خلال العام المالي الذي شهد قبل نهايته بثلاثة أِشهر رحيل الدكتور أشرف الشرقاوي من الوزارة وقدوم خالد بدوي رئيس شركة الأهلي كابيتال، حيث حققت الشركات خلال هذا العام نحو 102.2 مليار جنيه كان لارتفاع سعر الدولار دور بارز للغاية حيث ساهم في مضاعفة الايرادات لنحو 15 مليار جنيه عن العام 2017 وبنحو 38 مليار جنيه عن عام 2016.

101 مليار جنيه في 2019

حققت شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2018/2019 حجم إيرادات وصل لـ101.3 مليار جنيه، حيث شهد هذا العام تعيين هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بدلا من خالد بدوي ابتداء من يونيو 2018 حيث تبني هشام توفيق خطة طموحة لتطوير الشركات دون النظر لتحقيق إيرادات ربما يكون بعضها ناتج عن أرقام ميزانيات دون تحقيق ربحية حقيقية وهو ما دعمته الدولة في إطار عودة قطاع الأعمال العام لمكانته الحقيقية في دعم الاقتصاد القومي.

94 مليار جنيه في 2020

شهد العام المالي 2019/2020 أزمة في الإيرادات على خلفية انتشار فيروس كورونا مع بداية العام 2020 حيث تعرضت الشركات لأزمة حيقية ساهمت في خفض حجم الإيرادات التي نشأت عبر تأثيرها بارتفاع سعر الدولار منذ قرار التعويم وحققت الشركات خلال العام الأخير 2019/2020 نحو94.6 مليار جنيه بمعدل تراجع نحو 4 مليار جنيه عن العام 2019 و5 مليار عن العام 2018 وبزيادة قدرها 10 مليار جنيه عن العام 2017 و40 مليار جنيه عن عام 2016.