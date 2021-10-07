الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عودة مصاب فى «25 يناير» لأرض الوطن بعد رحلة علاج 10 سنوات فى إنجلترا

عودة مصاب في «25
عودة مصاب في «25 يناير»

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، طائرة إسعاف قادمة من إنجلترا تقل على متنها معوض عادل، أحد مصابي ثورة 25 يناير 2011، بعد إصابته بطلق ناري في رأسه خلال أحداث شارع محمد محمود.

وخضع معوض للعلاج في إنجلترا لمدة 10 سنوات، على أن يستكمل علاجه في أحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، بالتنسيق مع البعثة الطبية بسفارة مصر فى لندن.

وأنهى مسئولو العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة إجراءات وصول المصاب بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ونقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى أحد المراكز الطبية لاستكمال علاجه.

كان الطالب معوض عادل معوض أصيب بطلق نارى فى رأسه خلال أحداث الثورة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء وقتها قرارا بعلاجه فى الخارج على نفقة الدولة.

معوض عادل، الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا آنذاك، أصيب برصاصتين في الرأس، أدت لإصابته بكسر في عظام الجمجمة وارتشاح في المخ وشلل كامل بالأطراف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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