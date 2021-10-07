برلماني يطالب بزيادة الحيز العمراني لمركز القوصية بأسيوط

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن مركز القوصية أسيوط، بمقترح برلماني لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، يطالب خلاله بزيادة الحيز العمرانى لمركز القوصية بما يتناسب مع أهميته التاريخية والسياحية.

وقال نظير في مقترحه: نطالب كأبناء مركز القوصية - محافظة اسيوط، بضرورة مساواة مركزنا " بباقى مراكز المحافظة فى توسيع الحيز العمرانى ليصبح متناسباً مع كردون المدينة حيث تم ضم مساحة 88 فدان فى حين تم ضم مساحة 268 فدان لمركز ديروط و240 فدان لمركز منفلوط " مراكز شمال أسيوط " فى الوقت التى تعلن فيه الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة بأن برنامج حياة كريمة أضاف بعض المساحات التى توسعت بعد ثورة يناير وهذا ينصرف على جميع المراكز وأيضاً منفلوط جنوباً وديروط شمالاً والتى دخلت ببرنامج التطوير الرئاسى حياة كريمة كما تم توضيحه اَنفاً.

وطالب نظير، بإحالة الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى تمهيدا لمناقشته واتخاذ قرارا بشأن ما ورد به من حيثيات.

فيما قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن تثبيت أول قطار مونوريل على مسار مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية، في ذكرى ٦ أكتوبر، يشير إلى أن ذلك المشروع الضخم يمثل إنجازا حضاريا جديدا يضاف لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مميزات ذلك المشروع متعددة، أهمها ربط شرق القاهرة وغربها في مدة زمنية قليلة والقضاء على الزحام بها بالإضافة إلي أنه وسيلة مواصلات آمنة وغير ضارة للبيئة لاسيما وأنه يعمل بالكهرباء ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الأخضر الحديثة التي ستخدم الجمهورية الجديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك المشروع سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك المشروع الجديد يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا وتسعى مصر لمواكبته بشكل جيد وفي خطوات ناجحة.