«أهلاً مدارس».. مليون طالب يبدأون الدراسة وسط إجراءات وقائية ومناهج مطورة

يبدأ أكثر من ٢١ مليون طالب وطالبة السبت، عامهم الدراسى الجديد حضوريًا وإلزاميًا للجميع، بعد عامين من الاعتماد على التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا، فيما انتهت وزارة التربية والتعليم من تطعيم ٩٠٪ من المعلمين والإداريين البالغ عددهم ١.٦ مليون مدرس وإدارى، إضافة إلى تطبيق الخطة الوقائية التى أعدتها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة الطلاب. كما تبدأ الوزارة هذا العام فى تطبيق نظام التعليم الجديد والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم لطلاب الصف الرابع من المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام «الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة بنوعيها العربى واللغات»، وبذلك تنتهى الوزارة من إعداد ٦ مناهج مصرية جديدة للطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصف الرابع الابتدائى، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين يبدأون عامهم الدراسى الجديد بالمناهج الجديدة ٦.٥ مليون طالب وطالبة. وتواصل الوزارة، فى الوقت نفسه، توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، والبالغ عددهم ٧٠٠ ألف طالب، استكمالًا لخطة الوزارة التى تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية، مؤكدة أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.

خطة الوقاية: مسافات وغرف عزل

تتضمن الخطة الوقائية التى أعلنها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشهر الماضى، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، مع متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم. وشددت الخطة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى، من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وإدارة ومديرية، وتجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة، وتفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة، وتجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلى، واستغلال كل الفراغات المتاحة، أو اللجوء إلى تقسيم المدرسة إلى فترتين إذا تطلب الأمر بناء على قرار مدير المديرية طبقًا لظروف كل مديرية، ونشر التوعية بين الطلاب من خلال البوسترات الاسترشادية.

وأكدت الوزارة ضرورة توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة، مع تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسى وأثناء الخروج آخر اليوم، على أن يقوم مسئول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حرارى لكل طالب أثناء دخوله المدرسة، مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وآخر منعًا للتزاحم أثناء الدخول وأثناء الفسحة وأثناء الخروج نهاية اليوم.

وبالنسبة للطالب الذى تتعدى درجة حرارته ٣٨ يُمنع من دخول الفصل، ويُعزل فى غرفة العزل، ويتم استدعاء ولى أمره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع، وفى حالة الاشتباه فى إصابة الطالب بكورونا يتم عزله منزليًا لمدة أسبوعين على الأقل وإبلاغ الإدارة التعليمية والإدارة الصحية بذلك لمتابعة حالته والمخالطين له.

كما يتم تنظيم طابور الصباح مع مراعاة التباعد بين الطلاب، وتنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحى من خلال الإذاعة المدرسية، وتقسيم الأنشطة الرياضية أثناء اليوم الدراسى إلى مجموعات ذات أعداد قليلة، ويفضل عدم ممارسة أنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.

وأكدت الوزارة أنه يجب إلزام جميع الموجودين فى المدرسة بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر واستخدام الكحول.

«التعليم»:«الدولة مهتمة بانتظام العام الجديد

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدولة مهتمة بانتظام العام الدراسى الجديد وإعادة العملية التعليمية، خاصة للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى، لإتاحة الفرصة لأطفال هذه الصفوف أن يتعلموا فى المدارس، بالإضافة إلى حضور جميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.

وقال وزير التعليم، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، إن الوزارة مستمرة فى التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام الدراسى الجديد بصورة أقوى، مشددًا على أنها تستهدف أن يكون هذا العام حضوريًا، لسد الفجوة التعليمية عند الطلاب، والتى تسببت فيها جائحة كورونا خلال العامين السابقين.

«التعليم العالى»: التلقيح شرط دخول حرم الجامعة

تبدأ الجامعات المصرية العام الدراسى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، غدًا السبت، بتطبيق خطة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، تتضمن الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، استعداد جميع الجامعات لبدء العام الدراسى ٢٠٢١- ٢٠٢٢، وأنه جرى توفير كل الاحتياجات اللوجستية التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

وقال «عبدالغفار»: «جرى التأكد من جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب».

«الصحة»:تطعيم غالبية أفراد المنظومة

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أن الوزارة نفذت خطة لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من فيروس كورونا، تشمل تطعيم جميع عناصر المنظومة التعليمية بالمدارس والجامعات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فى المدارس والجامعات.

وعن موقف تطعيم العاملين بالمنظومة التعليمية بالمدارس والجامعات، قال المصدر، لـ«الدستور»: «جرى تطعيم أكثر من ٨٠٪ من العاملين بمنظومة التربية والتعليم، وسيجرى الانتهاء من باقى العاملين خلال أيام، فى حين أوشكت وزارة التعليم العالى على تطعيم جميع العاملين بها». وفيما يخص طلاب الجامعات، أكد أنه جرى تسهيل إجراءات الحصول على لقاح كورونا فى نفس اليوم، دون انتظار، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من تطعيم أكثر من ٤٠٪ من طلاب الجامعات.