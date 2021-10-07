الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«يستخدمها لاعبو كمال الأجسام للتنشيف».. تعرف على أضرار مدرات البول

سبب وفاة لاعب كمال
سبب وفاة لاعب كمال الأجسام

توفي نجم كمال الأجسام الأمريكي جورج بيترسون بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، والذي كان ينافس على لقب مستر أولمبيا لفئة وزن 212، عن عمر يناهز 37 عامًا.
وأشارت تقارير صحفية إلى أنه من المحتمل أن سبب وفاة جورج بيترسون تعود إلى مشاكل تتعلق بمدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم قبل المشاركة في البطولات الكبرى.
وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" أبرز أضرار مدرات البول وهي كالآتي:

-ضعف عضلة القلب نتيجة فقدان معدن البوتاسيوم
-تسبب الدُوَار، الصداع، الجفاف، التقلُّصات العضلية المؤلمة، اضطرابات بالمفاصل (النقرس)، الضعف الجنسي.
-تقليل ضغط الدم وتحفيز تأثير الـACE-I والـARB
-تسبب الإجهاد والتعب والخمول وزيادة الجلوكوز في الدم.
-تسبب تشنجات في العضلات 
-مشاكل الكلى والكبد 
وتأهل جورج بيترسون لاعب كمال الأجسام إلى مستر أولمبيا 2021 بعد أن احتل أحد المراكز الخمسة الأولى في فئته.

ضغط الدم عضلات أمريكي كمال الأجسام مستر أولمبيا ضعف عضلة القلب

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