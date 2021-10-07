ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

ألمانيا، التى تُعد أرضًا خصبة لعصابات الجريمة المنظمة، بسبب سهولة التعاملات النقدية فيها، فتحت أبوابها أمام اللاجئين، دون تدقيق أمنى، ما أتاح لعدد كبير من المتطرفين دخول البلاد وتكوين شبكات إرهابية ومنظمات إجرامية. لكن، فى تطور نوعى، داهمت السلطات الألمانية عشرات المنازل والمكاتب التابعة لشبكة غسل الأموال، قامت بمساعدة وتمويل وتسهيل أعمال تنظيمات متطرفة، إلى جانب قيامها بأعمال غير مشروعة أخرى، بدءًا من الاتجار بالمخدرات، وليس انتهاءً بالتهرب الضريبى والاحتيال على الدولة لأخذ معونات اجتماعية.

تم اكتشاف الشبكة بالصدفة، بعد تعرض سورى لحادث سير على الحدود الألمانية الهولندية، وعثور رجال الجمارك، خلال تفتيشه، على حقيبة رياضية بداخلها ٣٠٠ ألف يورو. وطوال ٤ ساعات من فجر أمس الأول الأربعاء، قام أكثر من ١٤٠٠ شرطى، فى عملية منسقة بين مختلف الأجهزة والجهات الألمانية على المستوى الفيدرالى، بمداهمة ٨١ منزلًا فى ٣ ولايات ألمانية: شمال الراين فستفاليا وبريمن وساكسونيا السفلى، وجرى إلقاء القبض على عدد من أعضاء الشبكة، ومصادرة مجموعة كبيرة من المقتنيات، قدّر المدعى العام الألمانى قيمتها بنحو ١٤٠ مليون يورو: مجوهرات، وساعات، وسيارات فارهة. كما أشارت التحقيقات إلى أن الأموال، التى قامت الشبكة بتحويلها تجاوزت الـ١٠٠ مليون يورو، ذهب معظمها إلى سوريا وتركيا.

الأعضاء الفاعلون فى الشبكة يتجاوز عددهم السبعين، طبقًا لما نشرته جريدة «بيلد»، التى ذكرت أيضًا أنهم موزعون على أكثر من منطقة ويحملون جنسيات مختلفة: ٤٤ سوريًا و١٠ ألمان و٥ لبنانيين ومثلهم يحملون الجنسية الأردنية و... و... وفى مؤتمر صحفى، أكد المدعى العام الألمانى أن العملية تستهدف الحصول على المصادر والأدلة والأصول الرئيسية لهذه الشبكة، التى تتعامل مع جهات مشكوك فى أمرها داخل تركيا وسوريا، وأشار إلى أن التحقيقات مع هذه الشبكة قد تكشف المزيد من الشبكات الناشطة على الأراضى الألمانية.

هزات كثيرة تعرضت لها ألمانيا، والأخرى فى الطريق، بسبب تعامل حكومة أنجيلا ميركل السلبى، طوال السنوات الـ١٦ الماضية، مع كيانات متطرفة، تربطها علاقات وثيقة بتنظيمات إرهابية، داخل البلاد وخارجها، كعشرات الكيانات التابعة لـ«جماعة الإخوان»، التى سبق أن أكد بوركهارد فرايير، رئيس جهاز المخابرات فى ولاية شمال الراين فيستفاليا، أن تأثيرها على الديمقراطية الألمانية أكثر خطورة من تأثير القاعدة أو داعش. وأشار إلى أن «الجمعيات المقربة من الإخوان المسلمين تستقطب بشكل متزايد لاجئين من بلدان عربية لتجنيدهم من أجل أهدافها».

أيضًا، تحت عنوان: «الإسلام السياسى وأوروبا: فهم الديناميكيات فى الإسلام السياسى تجاه تطورات السياسات والنهج الأوروبى المناسب»، أقامت مؤسسة ليفانت للنشر والدراسات بالتعاون مع المعهد الدبلوماسى الألمانى، منذ أيام مؤتمرًا فى برلين، حذر المشاركون فيه من الخطر الكبير الذى تمثله التنظيمات الإرهابية، وطالبوا البرلمان الألمانى بضرورة إقرار إجراءات عاجلة لحظر «جماعة الإخوان» ومصادرة جميع أموالها وتعقب مصادر تمويلها.

بالتزامن، وعلى خلاف المثل القائل «الخير على قدوم الواردين»، أعلن حزب الخضر والحزب الليبرالى، الأربعاء، فى مؤتمرين صحفيين منفصلين، عن بدء إطلاق المشاورات الرسمية مع «الحزب الاشتراكى الديمقراطى»، لتشكيل تحالف حاكم أطلقا عليه اسم «ائتلاف إشارة المرور»، لكنّ الحزبين الصغيرين أبقيا الباب مفتوحًا أمام إمكانية التفاوض مع «الاتحاد المسيحى الديمقراطى»، الذى كانت تقوده المستشارة المنتهية ولايتها، والذى لم يفقد زعيمه الحالى، أرمين لاشيت، الأمل فى أن يصبح المستشار القادم، بعكس حليفه ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحى الاجتماعى، الذى طالبه بمواجهة الواقع واحترام نتائج الانتخابات.

.. وتبقى الإشارة إلى أن المتفاوضين من الأحزاب الثلاثة اجتمعوا، أمس الخميس، للمرة الأولى، منذ ظهور نتائج الانتخابات. ومن المتوقع أن تكون المفاوضات شاقة وطويلة نظرًا للخلافات بين الاشتراكيين والخضر من جهة، وبينهما وبين الليبراليين من جهة أخرى. ما يعنى أن ميركل، التى قررت الانسحاب من الحياة السياسية، قد تستمر فى تسيير الأعمال، لعدة شهور مقبلة.