الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشاري نفسي يوضح أسباب ارتفاع معدلات العنف الأسري

معدلات العنف الأسري
معدلات العنف الأسري

تزايدت جرائم العنف الأسري في الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل، وفي هذا الصدد يقول محمد المهدي استشاري الطب النفسي في تصريح لـ"الدستور" إنه لكي يتم السيطرة على معدلات العنف الأسري من الضروري دراسة كل جريمة على حدة من قبل المختصين لمعرفة الأسباب الكامنة خلفها. 

وأضاف استشاري الطب النفسي أن اختيار الشخص الصحيح قبل الزواج يفيد في تقليل معدلات العنف الأسري بشكل عام، لافتا إلى أنه يجب أن يخضع المقبلين على الزواج لحضور دورات تدريبية تؤهلهم على حل مشاكلهم.

وأوضح مهدي أن هناك جملة من الاضطرابات النفسية التي تدفع صاحبها بالضرورة إلى ارتكاب أعمال العنف سواء داخل الأسرة أو خارجها، وهنا لا بد من علاجه، بالإضافة إلى أن الإدمان أيضا يدفع صاحبه لارتكاب أعمال العنف الأسري.

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