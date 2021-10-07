ضبط 10 أطنان سكر و12 ألف عبوة دهانات مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، مدير المديرية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق، وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة سمنود حملة على الأسواق بدائرة المركز، تم خلالها ضبط مخزن بويات بدون ترخيص وخلال الحملة تم التحفظ على عدد 840 عبوة دهانات حوائط منتهية الصلاحية وعدد 12 ألف عبوة دهانات حوائط مجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد 10 طن سكر مجهول المصدر داخل مصنع حلوى، وتم ضبط عدد 300 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة وغير صالحة للاستخدام داخل محل مبيدات زراعية.

تموين الغربية

كما تمكنت الرقابة التموينية بإدارة تموين طنطا، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالغربية، من تحرير محضر جنح ضد محل مأكولات جاهزة متخصص في أنواع المكرونة وتم ضبط به كمية من الكبدة تقدر بـ١٦ كيلوجراما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 3 محاضر جنح ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و3 محاضر جنح ضد أصحاب محلات جزارة عرض لحوم مكشوفة تعرضها للأتربة والتلوث، محضرين عدم إعلان عن الأسعار ضد أصحاب محلات جزارة، وتم اتخاذ اللازم وجار العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

تموين الغربية

كما نجحت حملة الإدارة العامة للتجارة الداخلية "الرقابة التجارية"، بتموين الغربية، خلال المرور على الأسواق وتفقد الحالة التموينية وفحص شكاوى واردة تليفونيًا بخصوص قيام بعض سائقي نقل المواد البترولية بتغيير خطوط السير والتصرف في بعض كميات السولار والبنزين وبيعهم في السوق السوداء بدائرة ثان طنطا.

وأسفرت عن ضبط سيارة لنقل المواد البترولية في مكان مهجور تقوم بملء جراكن بمنتج السولار محملة علي سيارة نصف نقل، تمهيدًا لنقلهم، وبلغ عددهم ٢٣ جركن وزن الجركن ٢٠ لترا بإجمالي ٤٦٠ لترا، بغرض بيعهم في السوق السوداء للتربح بدون وجه حق، تم التحفظ علي المضبوطات والسيارتين وجار اتخاذ اللازم قانونًا والعرض على النيابة العامة للتصرف.