قيس سعيد يتمسك بتطهير جميع مؤسسات الدولة تلبية لإرادة الشعب

أكد رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الخميس، أنه لا بد من تطهير جميع المؤسسات بالدولة تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، بقصر قرطاج، صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، الذي رفع إلى رئيس الدولة التقرير السنوي 25 للهيئة لسنة 2020، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية. واطلع قيس سعيد خلال اللقاء على تطور السوق المالية التونسية ونشاط الهيئة. وشدد قيس سعيد على أن تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة، مبينا أن هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية ولا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.