الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تهدي أغنية «يا بلدي يا أغلى من عيني» للجيش المصري

محمد عطية
محمد عطية

أهدى محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أغنية «يا بلدي يا أغلي من عيني»، التي أنتجتها المديرية بالتعاون مع الإدارات التعليمية.

وأشار مدير المديرية إلى أن الأغنية بدء من الكلمات والأداء الصوتي والألحان إلى الإخراج من إبداع طلبة ومعلمي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، ومن تأليف الشاعر على فاروق، ألحان وتوزيع الفنان نور البسيوني، وغناء الطلاب محمد خالد وإدارة المرج ومحمد خميس وإدارة مصر القديمة، وعبد الرحمن أحمد وإدارة الزيتون.

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