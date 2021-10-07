الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ورشة عمل لجراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان الجامعي

قسم جراحة التجميل
قسم جراحة التجميل بأسوان الجامعي

شهدت مستشفى أسوان الجامعى، اليوم الخميس، إقامة اليوم العلمي والذي تضمن ورشة عمل لجراحة الوجه والفكين. 

وذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفى الجراحة.

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 قسم جراحة التجميل بأسوان الجامعي 

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أن في إطار تبادل الخبرات العلمية والبحثية والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والطبية  بكلية الطب ومستشفياتها الجامعية تم إقامة اليوم العلمي وورشة عمل لجراحة الوجه والفكين، باستضافة البروفيسور هيلسيو أونو (استاذ متخصص زائر من البرازيل) بقسم جراحة التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين واليد بالمستشفى الجامعي بأسوان. 

وأشار إلى أن ذلك لبناء كوادر طبية متميزة لخدمة مرضي أهالي أسوان ومرضى محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان، أن تعد هذه  البرامج العلمية إتاحة فرص التطوير التعليمي والعمل على بناء الخبرة المهنية الطبية على أحدث ما توصل إليه  وتقديمها بالمستشفى الجامعي للمواطنين كافة دون تكلفة تذكر بما يعود بالنفع وبالصحة و الشفاء السريع للمرضى في هذه الجزئية.

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 قسم جراحة التجميل بأسوان الجامعي 

كما حضر اليوم العلمي أطباء قسم جراحة التجميل وأطباء الأسنان بالمستشفى الجامعي.

وأوضح الدكتور أحمد قناوي موسى القائم بعمل رئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح أن هذا اليوم العلمي الذي  يتضمن ورشة عمل دارت حول أمراض واضطرابات مفصل الفكي الصدغي ومناقشة أسباب آلامه وإصاباته واضطراب وظائفه وما يصاحبها من أعراض مع اختيار العلاجات الجراحية المناسبة وغير الجراحية.

وتابع أن تم إقامة ورشة عمل استعمال منظار المفصل التلفزيوني بحضور الشركة  الألمانية  العالمية المنظمة  لليوم العلمي مع الأطباء بالقسم، وأن هذا البرنامج شمل تقديم فرصة عمل تدريب عملي و بعثة تدريب متاحة لمزيد من الخبرة بين شباب الأطباء وأصحاب الخبرات في مجال جراحة التجميل. 

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