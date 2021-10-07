موعد أول أيام شهر رمضان 2022، حيث ينتظر ملايين المسلمين قدوم شهر رمضان المبارك الذى يحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع، وتهفو نفوسهم إليه فى كل عام وسط مظاهر احتفالية وروحانية متعددة، سواء الكبار أو الأطفال الصغار.



موعد أول أيام رمضان 2022

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء، موعد أول أيام رمضان المبارك فى احتفالية خاصة في الأول من شهر أبريل من عام 2022 الموافق 1 رمضان 1443 هجرية، في حالة اكتمال شهر شعبان.



كذلك فإن عدم اكتمال شهر شعبان ويكون 29 يوما، يصبح قدوم أول أيام رمضان المبارك فى 2 أبريل 2022، بينما يأتى أول أيام رمضان فى 3 إبريل عند اكتمال شهر شعبان إلى 30 يوما.

موعد أول أيام شهر رمضان 2022

كما تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك وأول أيام رمضان 2022، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، إذا لم يثبت الهلال برؤية العين المجردة، والمتوقع قدومه 2 إبريل 2022.



فى النهاية يجرى دائما استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، فى آخر غروب لليوم الأخير من شهر شعبان.

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يذكر أن التقويم الهجري يبدأ بشهر المحرم ثم صفر، وربيع الأول، و ربيع الآخر ، وجماد الأول، وجمادى الآخر، ورجب، وشعبان، ورمضان، و شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، حيث ينتظر ملايين المواطنين المسلمين قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2022 ميلادي للاحتفال بقدومه.

تناولنا فى هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2022، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.