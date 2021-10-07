الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة»: توزيع الكتب المدرسية لصرفها على من سددوا المصروفات

طلاب
طلاب

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم توزيع جميع الكتب المدرسية بجميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، استعدادا لتوزيعها على الطلاب.

وشدد المصدر على أنه تم التشديد على جميع الإدارات التعليمية بتنفيذ قرار الوزارة، بعدم صرف الكتب المدرسية إلا للطلاب الذين سددوا المصروفات المدرسية.

وأضاف المصدر أنه تم التشديد على عمل حصر للطلاب الذين قاموا بسداد المصروفات وصرفوا الكتب المدرسية.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ستبدأ الدراسة في موعدها دون تأجيل، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يومًا، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يومًا.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يومًا، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني "نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022، والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022، أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

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