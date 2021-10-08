أفضل 6 صيحات في أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2022

أفواه حمراء وتسريحات شعر منظمة ومكياج مبدع ​​وخطوط تحديد الجرافيك، تلك كانت مجموعة من أكثر إطلالات الجمال إلهامًا في أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2022، حيث تم إغلاق الستائر على أسبوع الموضة بوفرة من صيحات الجمال وفيما يلي أبرزها وفقا لموقع VOGUE.

الوميض اللامع للعيون

جاءت الظلال المتلألئة بأشكال عديدة على مدار الأسبوع، علي سبيل المثال في علامة “كوبرني” قدمت فنانة المكياج فارا هوميدي "لمسات براقة" على العيون والشفاه ، بينما في “لانفين” استخدمت المحترفة ديان كندال مكياجا بنفسجيًا مشابهًا للسيلوفان على الجفن .

وكان المكياج المعدني للعيون ذات اللون البني الداكن بمثابة إيماءة خفية إلى التسعينيات .

كحل بانكيش

في أسبوع الموضة بباريس تم التركيز علي مكياج العيون و لم يكن هناك نقص في التصميمات غير المتوقعة على محدد العيون ذو اللون الأسود الفاتح والألوان الزاهية.

ومن بين أكثر التصاميم المميزة للعيون تصميمات Siouxsie Sioux للعيون، كما شاهدتا خطوط مكياج Chloé وطلاء العيون الخاص ب Dior المزدوجة الحادة

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وقالت هانا موراي، المسئولة عن تصميم مكياج علامة Chloé نصيحتها الإحترافية كالتالي “يجب إبقاء بطانة العيون بعد وضع المكياج أفقية قدر الإمكان، ولا ينبغي أن تكون بزاوية لأعلى"

الشفاه المتألقة

ليس هناك حد للمعان وملمس مختلف، عندما يتعلق الأمر بالشفاه هذا الموسم.

وشوهدت هذا الموسم ألوان أحمر الشفاه الخوخ الباهت مع طبقات فوق طبقات من الترتر المجسم، مثلما شاهدناه في عرض Giambattista Valli، حيث شفاه المرجان مع لمعان واضح وعالي اللمعان، كما أضافت الشفاه المصقولة أيضًا جرعة من اللمعان الشفاف في Koche و Nina Ricci، ما تبقى حقيقة: لمعان الشفاه هو شيء مرة أخرى.

الشعر المبلل

شوهد الشعر علي المدرجات إما لامعًا ومنحوتا أو فضفاضًا ومجففًا

وبالحديث عن الشعر المبلل علي وجه التحديد كانت هناك مجموعة من الخيوط الرطبة على مدارج باريس

ألوان الشعر

واحدة من أكثر اللحظات التي تم الحديث عنها في الأسبوع كانت عرض الشعر المستعار المتقطع في Loewe ، والذي جلبه أسطورة الشعر Guido Palau إلى الحياة بالتعاون مع Blanche Milano's Davide وظهر في هذا العرض تصميمات ألوات شعر مثل اللون الوردي الخوخي والفيروزي الغامق والأرجواني الجمشت ، وقد تم تصميمها لتكون إكسسوارًا بحد ذاتها.

السحر السريالي

كانت واحدة من أكثر اللحظات إثارة للانحناء للعقل هي نظرة جيفنشي للرموش المبالغ فيها ، مع هامش سفلي شبيه بالريش على طول الزوايا الخارجية للعينين، ثم كان هناك عرض كينيث إيز ، حيث قامت فنانة المكياج فارا هوميدي بتحطيم الأفكار التقليدية لمكياج الوجه من خلال رسم أنف أحد العارضات باللون الذهبي المعدني.