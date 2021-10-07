الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته مواد غذائية فاسدة فى حلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان، حجز مسئول عن مخزن مواد غذائية 24 ساعة على ذمة التحريات، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية بكافة أشكالها، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لأحد محال المأكولات، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق.

وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وبعضها منتهى الصلاحية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة حلوان مخزن مواد غذائية التحريات مخزن بدون ترخيص مواد منتهية الصلاحية

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