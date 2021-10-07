«ديلى ميل» تكشف سر تموجات السماء فوق بركان لا بالما الإسبانى

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن صور الأقمار الصناعية كشفت كيف أحدث الانفجار الحراري من ثوران بركان لا بالما تموجات في السماء.

تُظهر الصور العلوية موجات من السحب متحدة المركز تغطي الجزيرة بأكملها بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع كومبر فيجا لأول مرة في 19 سبتمبر بعد خمول استمر ٥٠ عاما.

وأوضحت الصحيفة، أن الظاهرة الطبيعية تحدث عندما يلتقي الهواء الساخن المدفوع لأعلى بطبقة من الهواء الدافئ فوق سطح الأرض ، بسبب الانعكاس الحراري.

وأشارت إلى أنه في ظل الظروف العادية، يرتفع الهواء الساخن من سطح الأرض عبر طبقة دافئة من الهواء إلى طبقة باردة في طبقة التروبوسفير - وهي الطبقة الدنيا من الغلاف الجوي للأرض.

ونوهت بأن الانقلابات الحرارية تتسبب في تبديل طبقات الهواء، مما يخلق حزمة من الهواء الدافئ محاطًا بهواء بارد على سطح الأرض وفي الجزء العلوي من طبقة التروبوسفير.

وتابعت أنه في لا بالما، تسبب الثوران البركاني في إطلاق الدخان والرماد بكثافة متفاوتة في طبقة الهواء الدافئ التي أجبرت السحب على الجانبين، مما أدى إلى سحب السحب إلى تموج يشبه إلى حد كبير النمط الناتج عن القاء الحصى في الماء.

وأضافت الصحيفة أن الانقلابات الحرارية تعتبر شائعة حول لا بالما بسبب مرتفعات الأزور، وهي مركز كبير شبه استوائي شبه دائم للضغط الجوي الذي يجر الطقس الاستوائي من سواحل إفريقيا.

وتساهم هذه الظاهرة في تدهور جودة الهواء في الجزيرة ، حيث تحبس الغازات الضارة بالقرب من سطح الأرض.

وحذرت الحكومة الجمعة الماضي من ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكبريت في المنطقة ونصحت السكان المحليين بالبقاء في منازلهم رغم قولهم إن التلوث لا يمثل خطرا على الصحة، كما أوصت بأن يرتدي سكان الجزيرة أقنعة واقية لحماية العين من السقوط الثقيل للرماد البركاني.