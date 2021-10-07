الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز الحرف اليدوية بجامعة سوهاج يستعد للمشاركة بمعرض تراثنا بالقاهرة

تراثنا
تراثنا

يستعد مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج للمشاركة للعام التالي على التوالي بمعرض تراثنا، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021، بمشاركة عدد كبير من العارضين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة على اهتمام القيادة السياسية بإحياء الحرف التراثية ودعم أصحابها، وتشجيع الشباب على تعلم الحرف والفنون اليدوية الراقية مما يتيح لهم العديد من فرص العمل، لافتاً إلى أن مشاركة الجامعة بالمعرض يتيح فرصة التسويق للمنتجات والحرف اليدوية التي تعبر عن تراث وثقافة محافظة سوهاج.

وأشارت الدكتورة ريهام محمد علي مدير المركز إلى أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج في مجال ريادة الأعمال، لافتة إلى أن المركز يشارك للعام الثاني على التوالي بمعرض "تراثنا"، والذي يعتبر أكبر تجمع لعارضي الحرف اليدوية والتراثية من مصر، مضيفة انه سيتم عرض عدد من المنتجات التي تعبر عن تراث محافظة سوهاج مثل مفروشات أخميم، تطريز على القماش، منتجات التلي والجلود وغيرها.

فيما قرر الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة مالية قيمتها ٦٠٠ جنيه، لجميع العاملين بالكليات والوحدات، والمستشفى الجامعي والتربية العسكرية والعمالة المؤقتة والعمال، والمنتدبين للجامعة، والعاملين من الصناديق الخاصة من نفس صناديقهم، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف .

وأوضح "عبدالخالق"، أن صرف المكافأة المالية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية النظر فى تحسين الأحوال المعيشية  للعاملين بكافة قطاعات الدولة، والرفع من مستواهم المادي الذي يضمن لهم توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للحياة، ويسهم فى خلق الاستقرار الاجتماعي لهم ولأبناءهم.

وأضاف "عبدالخالق"، أنه يتم صرف المكافآت المالية، نظرًا للجهود المبذولة من قبل القطاع الإداري بالجامعة، وأيضا لتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالفائدة على الإرتقاء بالجامعة ككل، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة لا تبخل على من يسهم فى تقدمها ورقيها والعمل على إنجاح المنظومة بالكامل .

جدير بالذكر أن هذه المكافأة تستحق للعاملين المتواجدين على رأس عملهم خلال الفترة من ١٥ سبتمبر الماضى إلى ١٤ أكتوبر الحالي .

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