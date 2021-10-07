الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تصنيع البلازما

مدبولي
مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 2021.

وتضمن القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور ومواد القانون المنظمة، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021.

وتضمنت المادة الثانية أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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