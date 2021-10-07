«فرق خبرة»: دلال عبدالعزيز تقطع غيابها وتظهر فى عمل سينمائى

شاركت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في عمل سينمائي يحمل اسم "فرق خبرة"، وهو الفيلم الذي انتهت من تصويره قبل وفاتها بشهور قليلة.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي للعمل والذي ظهرت فيه دلال عبدالعزيز مع محمد الشرنوبي والفنانة هدى المفتي المصنف بفئة +12 التي تعني جائز للمشاهدة العائلية، وسيتم طرحه قريبًا بدور العرض السينمائي.

وتقدم دلال في العمل شخصية امرأة ذات طباع قوية ولديها خبرة كبيرة في الحياة وتساعد بطل العمل محمد الشرنوبي في بعض الأمور التي تفيده في الحياة بشكل صحيح.

و"فرق خبرة" يُعد البطولة المطلقة لمحمد الشرنوبي في عالم السينما ويشاركه البطولة هدى المفتي، ومحمود البزاوي، والراحلة دلال عبد العزيز، وطه دسوقي، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب، وإنتاج شركة "فيلم كلينك" للمنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.